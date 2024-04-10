iPhone 16 Plus получит сразу семь цветов — инсайдер

Китайский инсайдер Fixed focus digital поделился информацией, что будущий смартфон iPhone 16 Plus получит сразу семь цветов. Среди них будут: синий, розовый, жёлтый, зелёный, чёрный, белый и фиолетовый.

Дополнительными подробностями Fixed focus digital не поделился. Вполне вероятно, что некоторые из расцветок могут стать эксклюзивными для Plus-версии смартфона.

Ранее инсайдеры показали первые рендеры iPhone 16, выход которого ожидается этой осенью — тогда оттенки были иными. Самые ранние прототипы iPhone 16 получили единую кнопку регулировки громкости, которая изначально должна была быть уже в iPhone 15 Pro.

Основные нововведения будущей линейки станут известны ближе к лету. В неё войдёт четыре версии устройства – обычный iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max.