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Появились первые изображения прототипов iPhone 16 в трёх цветах

Появились первые изображения прототипов iPhone 16 в трёх цветах
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Издание MacRumors опубликовало изображение первых прототипов iPhone 16. Журналисты отмечают, что им известны в том числе точные цвета, которые сейчас тестируют в Apple: среди них есть розовый, нежно-салатовый и чёрный. В компании Тима Кука грядущая линейка получила кодовое название DeLorean.

Прототипы iPhone 16

Прототипы iPhone 16

Фото: Macrumors

Так, в MacRumors представили сразу три изображения прототипов iPhone 16. Зелёный смартфон получил дизайн камер в стиле iPhone X с функционалом нынешнего iPhone 15. Розовый гаджет получил кнопку действия (Action) и отдельные механические кнопки регулировки громкости, а чёрный смартфон — большую кнопку «Действие» и новую кнопку «Захват».

Прототипы iPhone 16

Прототипы iPhone 16

Фото: Macrumors

Самые ранние прототипы iPhone 16 получили единую кнопку регулировки громкости, которую должен был получить iPhone 15 Pro. Однако в итоге Apple якобы отказалась этой идеи из-за неких технических проблем.

Прототипы iPhone 16

Прототипы iPhone 16

Фото: Macrumors

Выход iPhone 16 должен состояться в следующем сентябре — основные нововведения линейки станут известны ближе к лету.

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