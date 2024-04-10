Ежемесячная аудитория «Телеграма» превысила 900 млн человек

Павел Дуров опубликовал новую запись в своём блоге, где он поделился успехами «Телеграма». Популярный мессенджер достиг ежемесячной аудитории в 900 млн человек — примерно половина юзеров пользуется программой ежедневно.

Дуров также рассказал, что первый квартал стал крайне успешным для «Телеграма» — проект показал положительную динамику в выручке, благодаря чему мессенджер впервые может завершить год с прибылью. Предприниматель поблагодарил свою аудиторию и отметил, что всегда делал ставку на «умных людей, которые выбирают свободу и качество» вместо «ограничений и посредственности».

По данным аналитической компании DataAI, в данный момент «Телеграм» занимает шестое место в списке самых популярных приложений в мире.