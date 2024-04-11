Генри Кавилл рассказал о своём мастерском владении мечом в перезапуске «Горца»

Актёр Генри Кавилл посетил Cinema Con 2024 и рассказал немного о перезапуске «Горца», в котором он сыграет главную роль. По словам Кавилла, он уже начал тренировки для того, чтобы уверено обращаться с мечом в кадре.

Также актёр отметил, что ему нравится оригинальная лента 1986 года. Больше всего Кавилла в ней зацепил сценарий, который невозможно предугадать. А ещё Кавилл пошутил про своё обращение с мечом, которое ещё никогда не было так отточено.

Если вы думаете, что видели, как я работаю с мечом раньше, то вы ещё ничего не видели.

Бюджет перезапуска составит более $ 100 млн. Режиссёром выступит Чад Стахелски. Кресла сценаристов заняли Арт Маркум и Мэтт Холлоуэй — они работали над «Железным человеком» и «Крейвеном-охотником».

Оригинальный «Горец» с Кристофером Ламбертом в главной роли вышел в 1986 году. Также в рамках франшизы сняли ещё четыре фильма и аниме-адаптацию «Горец: В поисках мести».

Выход перезапуска ожидается в 2026 году.