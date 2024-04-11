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В России состоялась премьера боевика «Манкимэн» в духе «Джона Уика»

В России состоялась премьера боевика «Манкимэн» в духе «Джона Уика»
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С сегодняшнего дня в России стартовали показы боевика «Манкимэн» в духе «Джона Уика». Картину уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Согласно сюжету, в детстве мать главного героя убивают преступники. Целью всей жизни протагониста становится месть: для этого он долго тренируется, становится бойцом смешанных единоборств и внедряется в криминальный мир, где и находит своих давних врагов.

Главную роль в фильме сыграл Дев Патель. С ним в картине снялись Шарлто Копли, Собхита Дхулипала, Випин Шарма, Сикандер Кхер, Брахим Чаб, Адити Калкунте и другие. Режиссёром выступил сам Патель.

Прокатчиком боевика выступила кинокомпания «Вольга» — показы будут официальными с официальным дубляжом.

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