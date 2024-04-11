В биографическом фильме про Майкла Джексона будет 30 культовых песен певца

Во время Cinema Con 2024 кинокомпания Lionsgate показала трейлер биографического фильма про Майкла Джексона, который выйдет под названием «Майкл».

Продюсер ленты Грэм Кинг сообщил, что в проект войдёт более 30 песен Джексона. Также он сообщил, что в фильме покажут самые культовые номера певца. По словам Кинга, вся команда безумно гордится проектом и как можно скорее хочет представить его зрителям.

В байопике затронут многие этапы жизни Джексона, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями. По словам матери легендарного музыканта, она рада, что наследие сына никуда не денется.

Производством картины «Майкл» займётся Lionsgate, а её режиссёром выступит Антуан Фукуа. Роль музыканта исполнит его племянник, Джафар Джексон. Парень с детства увлекался музыкой и танцами, поэтому его кандидатура кажется наиболее подходящей.

Премьеры ленты состоится 18 апреля 2025 года.