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Джордж Миллер рассказал о создании «Фуриосы», приквела «Безумного Макса»

Джордж Миллер рассказал о создании «Фуриосы», приквела «Безумного Макса»
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Режиссёр «Безумного Макса» и «Фуриосы» Джордж Миллер посетил Cinema Con 2024 и рассказал о создании картины про молодую Фуриосу. По словам постановщика, идея сделать ленту про героиню пришла к нему во время создания «Дороги ярости».

Миллер также отметил, что он с командой придумывал предыстории для всех основных персонажей «Фуриосы» ещё до выхода «Дороги ярости», а после успеха ленты работа усилилась.

Когда «Дорога ярости» набрала достаточную популярность, мы подумали: «О, мы должны сделать «Фуриосу».

Аня Тейлор-Джой, играющая молодую Фуриосу, высказалась по поводу возможности играть героиню после того, как её образ показала Шарлиз Терон.

То, как Шарлиз изобразила её, невероятно — я никогда не думала, что у меня будет такая возможность. Это не похоже ни на один опыт, который у вас когда-либо будет… Джордж контролирует все процессы.

В центре сюжета ленты оказывается Фуриоса — однорукая женщина-воительница, которой придётся разобраться с проблемами и спасти свою жизнь.

Премьера фильма состоится 24 мая.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.

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