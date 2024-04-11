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В работу запустили перезапуск культового сериала 90-х «Мелроуз Плэйс»

В работу запустили перезапуск культового сериала 90-х «Мелроуз Плэйс»
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Издание Deadline сообщило, что в работу запущен перезапуск культового сериала 1990-х «Мелроуз Плэйс». По информации издания, к своим ролям вернутся Хэзер Локлир, Лора Лейтон и Дафна Зунига, игравшие в оригинальном шоу.

За перезапуск будет отвечать студия CBS. Сейчас она ищет стриминговый сервис, который согласится выпустить проект у себя. За сценарий для перезапуска будет отвечать Лорен Джуссис, известная работой над сериалом «Декстер».

Перезапуск выступит продолжением оригинала и расскажет о дальнейшей судьбе главных героев. Оригинал рассказывал о жизни людей в многоквартирном комплексе в Голливуде. Визитной карточкой «Мелроуз Плейс» стали откровенные сексуальные сцены. Сохранится ли этот элемент в перезапуске, неизвестно.

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