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«Вы будете плакать»: актриса Элла Пернелл — о втором сезоне мультсериала «Аркейн»

«Вы будете плакать»: актриса Элла Пернелл — о втором сезоне мультсериала «Аркейн»
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Звезда сериала Fallout Элла Пернелл поделилась своими впечатлениями от второго сезона мультсериала «Аркейн» по игре League of Legends. В нём девушка озвучивает Джинкс, младшую сестру главной героини.

Пернелл уже закончила работу над озвучанием и заявила, что второй сезон будет очень тяжёлым испытанием для фанатов. По её мнению, зрители не смогут сдержать слёз от того, что произойдёт в сериале.

Недавно я вернулась в студию, чтобы закончить работу над финалом второго сезона, и я плакала. Вы тоже будете плакать. Он очень тяжёлый, и я не думаю, что кто-то после просмотра будет чувствовать себя хорошо.

Второй сезон сериала «Аркейн» выйдет в ноябре 2024 года на Netflix. Шоу продолжит историю персонажей из видеоигры League of Legends.

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