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Фильм «Бриджит Джонс 4» выйдет 14 февраля 2025 года

Фильм «Бриджит Джонс 4» выйдет 14 февраля 2025 года
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Издание Deadline сообщило, что премьера фильма «Бриджит Джонс 4» состоится 14 февраля 2025 года, в День святого Валентина.

Сообщается, что исполнительница главной роли в прошлых частях Рене Зеллвегер уже заключила контракт с Universal Pictures. Кстати, за роль в первой части Зеллвегер номинировали на «Оскар». К своим ролям также вернутся Хью Грант и Эмма Томпсон, а новыми актёрами станут Чиветель Эджиофор и Лео Вудалл.

Оригинальный фильм, «Дневник Бриджит Джонс», рассказывал о незамужней 32-летней женщине, комплексующей по поводу лишнего веса. На Рождество она знакомится с разведённым мужчиной Марком Дарси. с этого момента её жизнь кардинально меняется. Второй и третий фильмы продолжали сюжет первого.

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