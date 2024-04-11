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Тодд Говард не даёт никому снять фильм или сериал по The Elder Scrolls

Тодд Говард не даёт никому снять фильм или сериал по The Elder Scrolls
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Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард побывал на премьере сериала Fallout в США и поделился своим мнением об экранизации с журналистами. По мнению продюсера, у создателей шоу Джонатана Нолана и Лизы Джой получился выдающийся проект, который понравится как фанатам, так и новичкам серии.

Говард заявил, что ему неоднократно предлагали экранизировать Fallout, однако он постоянно отказывался. Всё изменилось, когда к нему пришли Нолан и Джой с достойной франшизы историей. Такая же ситуация может произойти и с The Elder Scrolls — сейчас над экранизацией «Свитков» никто не работает, но всё может измениться в любой момент.

Все спрашивают об экранизации The Elder Scrolls, а я постоянно говорю «нет». Но ты никогда не знаешь, щёлкнет ли что-то. Экранизация Fallout получилась сама собой, это были своего рода естественные отношения в духе «Эй, это звучит очень круто». В отличие от «Нам просто нужно снять сериал по игре», верно?

Сериал «Фоллаут» по вселенной Fallout стартовал 11 апреля на Amazon Prime Video. Все восемь эпизодов уже доступны для просмотра с русскими субтитрами.

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