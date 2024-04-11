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Фильм «Анора» с Юрой Борисовым примет участие в основном конкурсе Каннского кинофестиваля

Фильм «Анора» с Юрой Борисовым примет участие в основном конкурсе Каннского кинофестиваля
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Организаторы Каннского кинофестиваля объявили список участников основной конкурсной программы. В этот раз в неё войдёт в том числе фильм «Анора» от режиссёра Шона Бэйкера, в котором снялись российские актёры Юра Борисов («Кентавр») и Марк Эйдельштейн («Монастырь»).

Авторы картины пока не делились её подробностями. Известно, что это романтическая комедия, действие которой развернётся в Бруклине, Нью-Йорк. Кого именно сыграют российские актёры и о чём будет сюжет фильма, не сообщается. Даты премьеры у картины также нет.

77-й Каннский международный кинофестиваль пройдёт в период с 14 по 25 мая 2024 года во Франции. Председателем жюри выступит режиссёр «Барби» Гретта Гервиг. Вместе с «Анорой» на фестивале также будут «Брат 3» и новый фильм Кевина Костнера.

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