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Фильм «Лимонов» Кирилла Серебренникова примет участие в Каннском кинофестивале

Фильм «Лимонов» Кирилла Серебренникова примет участие в Каннском кинофестивале
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Организаторы Каннского кинофестиваля объявили список участников основной конкурсной программы. В этот раз в неё вошёл байопик «Лимонов, баллада об Эдичке» российского режиссёра Кирилла Серебренникова с Беном Уишоу в главной роли.

В основу ленты легла биографическая книга «Лимонов» французского писателя и сценариста Эмманюэля Каррера. Фильм расскажет об Эдуарде Лимонове, российском поэте, писателе и публицисте. Кирилл Серебренников описывает ленту как «поэтическую биографию с метафорами, паузами и другими элементами, необходимыми для описания сумасшедшей жизни».

Постер фильма «Лимонов, баллада об Эдичке»

Фото: Соцсети Кирилла Серебренникова

77-й Каннский международный кинофестиваль пройдёт в период с 14 по 25 мая 2024 года во Франции. Председателем жюри выступит режиссёр «Барби» Гретта Гервиг. Вместе с «Лимоновым» на фестивале также будут «Брат 3» и фильм «Анора» с Юрой Борисовым.

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