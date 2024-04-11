Samsung добавила поддержку русского языка для ИИ-функций в свои смартфоны

Samsung выпустила обновление для функций искусственного интеллекта (ИИ) в своих смартфонах. Теперь они поддерживают в том числе и русский язык вместе с арабским и индонезийским.

В Samsung заявили, что продвинутый функционал ИИ должен быть доступен абсолютному большинству населения Земли, стирая границы между языками. В компании продолжат выпускать обновления для опций искусственного интеллекта в дальнейшем.

Среди важных нововведений для русскоязычных пользователей: голосовой и текстовый перевод телефонных звонков прямо во время разговора (Live Translate), а также преобразование речи в текст для последующей расшифровки и упрощения в чатах и других сервисах (Chat Assist). ИИ-опции доступны на смартфонах Galaxy S23, S24, складных Z Fold 5 и Z Flip 5, а также планшетах Tab S9.