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Обновление One UI 6.1 с ИИ на смартфонах Samsung — Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Tab

ИИ-функции Galaxy S24 появятся на смартфонах и планшетах Samsung в конце марта
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Samsung назвала дату выхода обновления прошивки One UI 6.1 для текущих смартфонов и планшетов компании. Производитель планирует выпустить крупный апдейт в конце марта — патч добавит в устройства в том числе нейросетевые функции, впервые представленные для Galaxy S24.

Так, в первые месяцы весны обновление получат прошлая линейка смартфонов Galaxy S23, складные устройства Z Fold 5 и Z Flip 5, а также флагманская линейка планшетов Galaxy Tab S9. Эти гаджеты получат функции Galaxy AI: сокращение и структурирование текста по нажатию, перевод зарубежной речи во время звонков, умный диктофон и другие опции.

Какие смартфоны и планшеты Samsung получат обновление One UI 6.1 в конце марта

  • Galaxy S23
  • Galaxy S23+
  • Galaxy S23 Ultra
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy Z Fold 5
  • Galaxy Z Flip 5
  • Galaxy Tab S9
  • Galaxy Tab S9+
  • Galaxy Tab S9 Ultra.
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