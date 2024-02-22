ИИ-функции Galaxy S24 появятся на смартфонах и планшетах Samsung в конце марта

Samsung назвала дату выхода обновления прошивки One UI 6.1 для текущих смартфонов и планшетов компании. Производитель планирует выпустить крупный апдейт в конце марта — патч добавит в устройства в том числе нейросетевые функции, впервые представленные для Galaxy S24.

Так, в первые месяцы весны обновление получат прошлая линейка смартфонов Galaxy S23, складные устройства Z Fold 5 и Z Flip 5, а также флагманская линейка планшетов Galaxy Tab S9. Эти гаджеты получат функции Galaxy AI: сокращение и структурирование текста по нажатию, перевод зарубежной речи во время звонков, умный диктофон и другие опции.

Какие смартфоны и планшеты Samsung получат обновление One UI 6.1 в конце марта

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra.