ИИ-функции Galaxy S24 появятся на смартфонах и планшетах Samsung в конце марта

Samsung назвала дату выхода обновления прошивки One UI 6.1 для текущих смартфонов и планшетов компании. Производитель планирует выпустить крупный апдейт в конце марта — патч добавит в устройства в том числе нейросетевые функции, впервые представленные для Galaxy S24.
Так, в первые месяцы весны обновление получат прошлая линейка смартфонов Galaxy S23, складные устройства Z Fold 5 и Z Flip 5, а также флагманская линейка планшетов Galaxy Tab S9. Эти гаджеты получат функции Galaxy AI: сокращение и структурирование текста по нажатию, перевод зарубежной речи во время звонков, умный диктофон и другие опции.
Какие смартфоны и планшеты Samsung получат обновление One UI 6.1 в конце марта
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9 Ultra.