Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел дебютный трейлер комедийного сериала «Денискины рассказы» от братьев Андреасян

Вышел дебютный трейлер комедийного сериала «Денискины рассказы» от братьев Андреасян
Аудио-версия:
Комментарии

Братья Андреасян представили дебютный трейлер комедийного сериала «Денискины рассказы». В ролике показали главного героя шоу и членов его семьи.

Видео доступно в VK-группе «ВСЕ ТРЕЙЛЕРЫ». Права на видео принадлежат «Кинокомпании братьев Андреасян».

Сюжет сериала будет основан на одноимённом произведении писателя Виктора Драгунского. Согласно синопсису, Денису Викторовичу привозят его шестилетнего внука Дениса. Дедушка каждый день рассказывает внуку различные истории. В какой-то момент истории оживают, и внук Денис отправляется в путешествие в прошлое.

В актёрский состав вошли Александр Пашутин, Янина Студилина, Лиза Моряк, Кирилл Мелехов, Дмитрий Ендальцев, Максим Матузный, Ольга Волкова и другие. Режиссёром проекта выступил Артемий Драгунский — внук писателя.

В первый сезон «Денискиных рассказов» войдёт 12 эпизодов. Точная дата премьеры в онлайн-кинотеатрах пока не раскрывается.

Материалы по теме
Вышел трейлер ремейка триллера «Не говори никому» с Джеймсом МакЭвоем
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android