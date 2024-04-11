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YouTube тестирует новый дизайн веб-версии — первые пользователи негодуют

YouTube тестирует новый дизайн веб-версии — первые пользователи негодуют
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В начале апреля веб-версия YouTube получила новый дизайн. Разработчики поменяли местами описание и список рекомендаций — теперь читать комментарии можно прямо во время просмотра ролика. Сейчас новый дизайн доступен ограниченному кругу пользователей сервиса.

Новый дизайн YouTube

Новый дизайн YouTube

Фото: Android police

Новый дизайн YouTube пришёлся по душе далеко не всем «тестировщикам». Пользователи отмечают, что обновлённый стиль слишком сильно уменьшил размер описания, из-за чего сейчас очень легко промахнуться по различным кнопкам: от «лайка» до «поделиться» и «скачать». Переход в режим широкого экрана также не спасает — он переносит описание чуть ниже, однако сама панель остаётся такой же небольшой.

В YouTube отметили, что новый дизайн — один из нескольких, которые сейчас тестирует команда. Учитывая в основном негативные комментарии от пользователей, разработчики наверняка переработают его на основе отзывов от аудитории.

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