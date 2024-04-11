Звезда «Охотников за привидениями» Эрни Хадсон сыграет в хорроре про героя Disney

Журналисты издания Deadline сообщили, что Эрни Хадсон (серия фильмов «Охотники за привидениями») сыграет в хорроре «Освальд: Вниз по кроличьей норе» (Oswald: Down the Rabbit Hole). Актёр исполнит роль аниматора Освальда Джебедайю Коулмана, который столкнётся лицом к лицу со своим творением.

Видео доступно на YouTube-канале Oswald: Down The Rabbit Hole. Права на видео принадлежат Лилтону Стюарту III.

Согласно синопсису, главные герои исследуют заброшенный дом прадедушки Освальда. В нём они находят волшебный телевизор, который отправляет их в неизвестное место, окутанное тёмной магией Голливуда. Друзья обнаруживают, что они не одни, когда сталкиваются с ожившим мультяшным кроликом Освальдом, который решает завладеть их душами.

Сроки и дата премьеры Oswald: Down the Rabbit Hole пока не раскрываются. Режиссёром проекта выступил Лилтон Стюарт III.