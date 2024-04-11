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Подписку Game Pass в Аргентине и Турции теперь можно продлить только на 13 месяцев

Подписку Game Pass в Аргентине и Турции теперь можно продлить только на 13 месяцев
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Внимательные пользователи обратили внимание, что Microsoft изменила условия продления подписки Game Pass в ряде стран. Согласно новым правилам, геймерам теперь можно продлить тариф максимум на 13 месяцев. Дополнительные ограничения распространяются на Game Pass Core, Xbox Game Pass, PC Game Pass и EA Play.

В каких странах изменились условия Game Pass

  • Турция
  • Аргентина
  • Тайвань
  • Мексика
  • Бразилия
  • Чили
  • Колумбия
  • Сингапур

Исключение составил только подписочный план Game Pass Ultimate — его свежие ограничения в вышеуказанных странах не затронули. Отмечается, что у пользователей из других государств никаких изменений не произошло, поэтому они всё так же могут продлевать подписку максимум на 36 месяцев.

Журналисты предполагают, что подобное решение Microsoft приняла из-за курсов местных валют. Сама компания официально свои действия не прокомментировала.

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