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Кто мог стать главным злодеем в фильме «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды»

Главным злодеем последнего «Тёмного рыцаря» хотели сделать Загадочника
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В начале этой недели Джонатан Нолан принял участие в новом выпуске подкаста Happy Sad Confused. Во время разговора с ведущим сценарист «Тёмного рыцаря» поделился интересными подробностями, связанными с производством трилогии.

По словам Нолана, изначально главным злодеем «Возрождения легенды» хотели сделать Загадочника — сценарист активно продвигал эту идею.

Видео доступно на YouTube-канале Happy Sad Confused. Права на видео принадлежат Джошу Горовицу.

Я начал обдумывать идею с Загадочником и то, что можно сделать с этим персонажем. Итоговая концепция оказалась достаточно близка к тому, что мы сделали с персонажем Хита Леджера.

Также Джонатан Нолан признался, что глава Warner Bros. лично просил его взять Леонардо Ди Каприо на роль Загадочника. Однако в конечном счёте затея не выгорелf? и антагонистом картины выступил Бейн в исполнении Тома Харди.

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