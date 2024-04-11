Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Xiaomi представила 100-дюймовый геймерский 4К-телевизор Redmi Max 2025

Xiaomi представила 100-дюймовый геймерский 4К-телевизор Redmi Max 2025
Комментарии

Китайская компания Xiaomi представила свой новый флагманский телевизор Redmi MAX 2025. Устройство поступит в продажу в Китае 18 апреля по рекомендованной цене в 8999 юаней (около 115 тысяч рублей).

Redmi MAX 2025 получил 100-дюймовый экран с разрешением 4К (3840х2160 пикселей), частотой обновления дисплея 120 Гц и 94-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Телевизор поддерживает технологии MEMC и VRR, предназначенные для игровых консолей PlayStation и Xbox.

Устройство работает на базе четырёхъядерного процессора SoC Arm Cortex-A73 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Новинка поставляется с предустановленной операционной системой HyperOS, которую уже получили флагманские смартфоны компании.

Материалы по теме
TCL представила 163-дюймовый телевизор за 10 млн рублей с технологией Micro LED
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android