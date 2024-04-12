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Результат VP на IEM Chengdu 2024 (CS 2)

Virtus.pro покинула IEM Chengdu 2024 по Counter-Strike 2, уступив G2 Esports со счётом 0:2
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Российская команда Virtus.pro по Counter-Strike 2 вылетела с IEM Chengdu 2024, финишировав на 5-6-м месте. «Медведи» заработали $10 000 и 400 очков в рейтинге BLAST Premier.

В четвертьфинале плей-офф Virtus.pro столкнулась с G2 Esports. Коллектив Ильи m0NESY Осипова одолел оппонента на Anubis (13:6) и на Overpass (13:10), выбив «медведей» с турнира. В следующем раунде европейская команда будет бороться с MOUZ.

CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu 2024 . 1/4 финала
12 апреля 2024, пятница. 10:00 МСК
Virtus.pro
Окончен
0 : 2
G2 Esports

Intel Extreme Masters Chengdu 2024 с призовым фондом $ 250 тыс. проходит с 8-го по 14 апреля в LAN-формате в Китае. Победитель заработает $ 100 тыс.

Ранее IEM Chengdu 2024 также покинула Cloud9. Команде Кирилла 'Boombl4' Михайлова не удалось зайти дальше группового этапа китайского чемпионата.

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