Virtus.pro покинула IEM Chengdu 2024 по Counter-Strike 2, уступив G2 Esports со счётом 0:2

Российская команда Virtus.pro по Counter-Strike 2 вылетела с IEM Chengdu 2024, финишировав на 5-6-м месте. «Медведи» заработали $10 000 и 400 очков в рейтинге BLAST Premier.

В четвертьфинале плей-офф Virtus.pro столкнулась с G2 Esports. Коллектив Ильи m0NESY Осипова одолел оппонента на Anubis (13:6) и на Overpass (13:10), выбив «медведей» с турнира. В следующем раунде европейская команда будет бороться с MOUZ.

Intel Extreme Masters Chengdu 2024 с призовым фондом $ 250 тыс. проходит с 8-го по 14 апреля в LAN-формате в Китае. Победитель заработает $ 100 тыс.

Ранее IEM Chengdu 2024 также покинула Cloud9. Команде Кирилла 'Boombl4' Михайлова не удалось зайти дальше группового этапа китайского чемпионата.