Baldur’s Gate 3 получила главные награды на пяти ведущих церемониях — это рекорд

Журналисты издания GamesRadar+ обратили внимание, что Baldur’s Gate 3 поставила неочевидный рекорд в игровой индустрии. RPG от студии Larian стала первым тайтлом в истории, который получил главные награды сразу на пяти ведущих церемониях.

Baldur’s Gate 3 удостоилась звания «Игра года» на The Game Awards, BAFTA, Golden Joysticks, GDC Awards и DICE Awards. За всё время проведения церемоний к подобному результату смогли приблизиться только Legend of Zelda: Breath of the Wild, God of War и Elden Ring — они получили по четыре главных награды.

Представители издания отметили, что бывали такие года, в которые на всех пяти мероприятиях основную награду получали разные проекты. У каждой церемонии своя система оценивания и состав жюри, однако Baldur’s Gate 3 удалось понравиться сразу всем.