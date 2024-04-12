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Книга n0tail («Характер Побеждает Талант»)

Двукратный чемпион The International под ником n0tail выпустит книгу-автобиографию
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Двукратный чемпион The International и сооснователь киберспортивного клуба OG Йохан n0tail Сундштайн выпустит книгу, посвящённую его жизни и карьере в Dota 2.

Автобиография будет называться Character Beats Talent («Характер Побеждает Талант»). Как сообщает бывший киберспортсмен в своих социальных сетях, книга расскажет «всю историю от момента, когда я был маленьким ребёнком с мечтой, до разочарования, до роста и до достижения моей главной цели».

Книга «Характер Побеждает Талант»

Книга «Характер Побеждает Талант»

Фото: N0tail

Датское издание книги, которая выйдет 18 апреля, уже можно предзаказать за 279,95 датских крон (примерно 3700 рублей).

n0tail — двукратный чемпион The International и самый богатый киберспортсмен в мире. В 2015 году он основал собственную киберспортивную организацию OG, а в 2018 и 2019 годах победил на главном турнире про-сцены Dota 2, став первым двукратным чемпионом «Инта» в истории серии чемпионатов вместе со своими тиммейтами.

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