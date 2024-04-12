Том Хиддлстон рассказал, вернётся ли он к роли Локи во киновселенной Marvel

Недавно Том Хиддлстон принял участие в новом выпуске шоу «Джимми Киммел в прямом эфире». Во время разговора ведущий поинтересовался у актёра, вернётся ли он к роли Локи в киновселенной Marvel.

Хиддлстон ответил, что пока не знает. По его мнению, в финале второго сезона «Локи» авторы подошли к своего рода финальной черте.

Видео доступно на YouTube-канале Jimmy Kimmel Live. Права на видео принадлежат ABC.

Я не знаю, я действительно не знаю. Могу лишь сказать, что во втором сезоне мы подошли к своего рода финалу повествования — меня это очень радует.

«Локи» — один из самых любимых сериалов у фанатов. Он рассказывает про дальнейшую судьбу Локи, брата Тора и бывшего помощника Таноса. Шоу получило массу положительных отзывов как от критиков, так и от рядовых зрителей.