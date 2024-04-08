Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Дэдпул 3» будет длиться 2 часа и 10 минут — инсайдеры

«Дэдпул 3» будет длиться 2 часа и 10 минут — инсайдеры
Комментарии

Издание Feature_First раскрыло возможную продолжительность фильма «Дэдпул 3» или «Дэдпул и Росомаха». Согласно данным, лента может длиться 2 часа и 10 минут.

Для сравнения: первая часть идёт 1 час и 48 минут, а вторая — 2 часа. В мае у ленты должны пройти пересъёмки, поэтому инсайдеры не исключают, что хронометраж из-за них изменится, и вряд ли в сторону увеличения.

Деталей сюжета третьей части «Дэдпула 3» нет. Она наверняка расскажет о приключениях Дэдпула, к роли которого вернётся Райан Рейнольдс, и Росомахи — его вновь сыграет Хью Джекман.

Фильм «Дэдпул и Росомаха» выйдет в прокат 26 июля. При этом каноничность фильма «Логан» никто не отменял. Режиссёром выступил Шон Леви, уже давно работающий с Райаном Рейнольдсом.

Материалы по теме
«Годзилла и Конг: Новая империя» — отличный блокбастер про драки огромных монстров
«Годзилла и Конг: Новая империя» — отличный блокбастер про драки огромных монстров
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android