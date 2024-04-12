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Группы ESL One Birmingham 2024 (турнир в Бирмингеме)

Стали известны группы ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 — Spirit с GG, а BB Team с Falcons
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Турнирный оператор ESL представил распределение команд по группам на чемпионате ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Организаторы разбили участников на две группы по шесть команд. Распределение выглядит следующим образом:

Группа A

  • BetBoom Team (Россия);
  • G2.iG (Китай);
  • Shopify Rebellion (Северная Америка);
  • Talon Esports (Малайзия);
  • Team Falcons (Ближний Восток и Северная Африка);
  • Team Liquid (Швеция).

Группа B

  • Gaimin Gladiators (Европа);
  • HEROIC (Южная Америка);
  • OG (Европа);
  • Team Spirit (Россия);
  • Tundra Esports (Европа);
  • Xtreme Gaming (Китай).

Групповой этап ESL One Birmingham 2024 пройдёт с 22 по 24 апреля. По итогам первой стадии чемпионата по две команды из каждой группы покинут турнир, а остальные коллективы пройдут в плей-офф, проведение которого запланировано на период с 26 по 28 апреля.

Ранее из-за визовых проблем от участия на турнире была отстранена российская команда 1win. Вместо неё на ESL One Birmingham 2024 выступит OG.

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