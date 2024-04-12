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Стали известны группы ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 — Spirit с GG, а BB Team с Falcons

Турнирный оператор ESL представил распределение команд по группам на чемпионате ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Организаторы разбили участников на две группы по шесть команд. Распределение выглядит следующим образом:

Группа A

BetBoom Team (Россия);

G2.iG (Китай);

Shopify Rebellion (Северная Америка);

Talon Esports (Малайзия);

Team Falcons (Ближний Восток и Северная Африка);

Team Liquid (Швеция).

Группа B

Gaimin Gladiators (Европа);

HEROIC (Южная Америка);

OG (Европа);

Team Spirit (Россия);

Tundra Esports (Европа);

Xtreme Gaming (Китай).

Групповой этап ESL One Birmingham 2024 пройдёт с 22 по 24 апреля. По итогам первой стадии чемпионата по две команды из каждой группы покинут турнир, а остальные коллективы пройдут в плей-офф, проведение которого запланировано на период с 26 по 28 апреля.

Ранее из-за визовых проблем от участия на турнире была отстранена российская команда 1win. Вместо неё на ESL One Birmingham 2024 выступит OG.