Стали известны группы ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 — Spirit с GG, а BB Team с Falcons

Турнирный оператор ESL представил распределение команд по группам на чемпионате ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.
Организаторы разбили участников на две группы по шесть команд. Распределение выглядит следующим образом:
Группа A
- BetBoom Team (Россия);
- G2.iG (Китай);
- Shopify Rebellion (Северная Америка);
- Talon Esports (Малайзия);
- Team Falcons (Ближний Восток и Северная Африка);
- Team Liquid (Швеция).
Группа B
- Gaimin Gladiators (Европа);
- HEROIC (Южная Америка);
- OG (Европа);
- Team Spirit (Россия);
- Tundra Esports (Европа);
- Xtreme Gaming (Китай).
Групповой этап ESL One Birmingham 2024 пройдёт с 22 по 24 апреля. По итогам первой стадии чемпионата по две команды из каждой группы покинут турнир, а остальные коллективы пройдут в плей-офф, проведение которого запланировано на период с 26 по 28 апреля.
Ранее из-за визовых проблем от участия на турнире была отстранена российская команда 1win. Вместо неё на ESL One Birmingham 2024 выступит OG.