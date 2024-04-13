Аудитория игр Fallout выросла на 200% из-за выхода сериала

11 апреля состоялась премьера первого сезона сериала «Фоллаут» — экранизации культовой серии видеоигр Fallout. Шоу получило крайне высокие оценки как от рядовых зрителей, так и от критиков.

Журналисты издания Insider Gaming обратили внимание, что на фоне такого оглушительного успеха пользователи стали проявлять повышенное внимание к играм франшизы. Так, увеличение числа игроков более чем в два раза было зафиксировано в Fallout 3, Fallout 4 и Fallout 76.

Это весьма стандартное явление, когда экранизация видеоигры стимулирует внимание аудитории к первоисточнику. Например, подобный эффект можно было наблюдать во время выхода первого сезона сериала «Ведьмак» от Netflix.

Напомним, некстген-версия Fallout 4 выйдет уже 25 апреля. Патч для PS5 и Xbox Series будет полностью бесплатным.