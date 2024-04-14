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«Это были тяжёлые съёмки»: Линда Хэмилтон — о производстве «Терминатора: Тёмные судьбы»

«Это были тяжёлые съёмки»: Линда Хэмилтон — о производстве «Терминатора: Тёмные судьбы»
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Пару дней назад звезда франшизы «Терминатор» Линда Хэмилтон дала большое интервью журналистам издания The Hollywood Reporter. В ходе разговора актриса обсудила многие моменты из своей карьеры, включая роль Сары Коннор в фильмах Джеймса Кэмерона.

По словам Хэмилтон, она не собирается возвращаться к данной роли при любых обстоятельствах. Актриса призналась, что производство «Терминатора: Тёмные судьбы» было одним из самых сложных в её жизни.

Я смотрела его [последнего «Терминатора»]. Мне показалось, что он слишком быстрый. Мы проделали невероятную работу, поэтому это были одновременно и лучшие, и худшие съёмки в моей жизни. Мне тогда исполнилось 63 года, поэтому работать над лентой было очень сложно. Каждый день был похож на попытку выиграть соревнование по триатлону.

Мировая премьера «Терминатора: Тёмные судьбы» состоялась в октябре 2019 года.

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