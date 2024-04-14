Сценарист Fallout 4 связал игру с первой частью, но быстро отказался от своих слов

После премьеры сериала «Фоллаут» дизайн-директор Bethesda Game Studios Эмиль Пальяруло решил раскрыть небольшой секрет из игр франшизы. Разработчик заявил, что во вступительном ролике Fallout 1 на несколько секунд появляется главный герой Fallout 4 по имени Нейт.

В отрывке показывается момент аннексии Канады американской армией. На одном из кадров двое военных в силовой броне захватили местного жителя и казнили его. Сотрудник Bethesda заверил, что под бронёй одного из солдат как раз и скрывается Нейт.

Видео доступно на YouTube-канале RemebertheRetro. Права на видео принадлежат Bethesda.

Однако затем фанаты указали Пальяруло, что участие главного героя Fallout 4 в данном инциденте делает его военным преступником. Поэтому через непродолжительное время представитель Bethesda отказался о своих слов.

Сериал «Фоллаут» вышел 11 апреля и получил массу положительных отзывов как от рядовых зрителей, так и от критиков.