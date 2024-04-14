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Бывший глава Blizzard хочет, чтобы игроки могли оставлять чаевые разработчикам

Бывший глава Blizzard хочет, чтобы игроки могли оставлять чаевые разработчикам
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Недавно бывший глава Blizzard Майк Ибарра опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) новый пост. В нём бывший руководитель компании заявил, что у игроков должна быть возможность оставлять чаевые разработчикам.

По его словам, после прохождения определённых проектов ему часто хочется дать разработчикам ещё $ 10 или $ 20. В качестве примера он привёл Red Dead Redemption 2, Baldur's Gate 3 и Elden Ring.

Когда я прохожу игры, то некоторые из них поражают меня тем, насколько потрясающий опыт они предоставляют. Я знаю, что $ 70 — уже много, но иногда мне бы хотелось иметь такую опцию в конце игры.

Ибарра заверил, что подобную опцию можно было бы вставлять в конце игры. Также в посте он отметил, что большинству его идея наверняка не понравится.

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