Боевик «Манкимэн» в стиле «Джона Уика» выйдет в онлайне 23 апреля

Фильм «Манкимэн» выйдет в цифровых сервисах уже 23 апреля 2024 года. Об этом сообщает сервис DVDs Release Dates со ссылкой на базу данных онлайн-кинотеатра Amazon Prime.

Таким образом, новый боевик с Девом Пателем («Миллионер из трущоб») пробудет эксклюзивом кинотеатров всего три недели — относительно небольшой срок для современных релизов. В данный момент сборы ленты превышают $ 22 млн.

Фильм «Манкимэн» рассказывает историю героя, который лишается родителей из-за опасных преступников. Целью всей жизни протагониста становится месть: для этого он долго тренируется, становится бойцом смешанных единоборств и внедряется в криминальный мир, где и находит своих давних врагов. Вместе с Пателем в ленте сыграли Шарлто Копли («Район номер девять») и другие актёры.