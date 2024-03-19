Valve представила новые семейные группы Steam для совместного доступа к играм

Компания Valve представила семейные группы Steam — набор новых и уже существующих семейных функций между разными профилями лаунчера. Опция уже доступна в бета-клиенте магазина и позволяет делиться играми друг с другом при нахождении в одной семье.

Семейные группы Steam придут на замену Steam Family Sharing и функции семейного просмотра, которые ранее позволяли запускать проекты из библиотеки пользователей одной семьи. Теперь для доступа к играм из другого аккаунта достаточно создать новую семейную группу и пригласить в неё до пяти участников из одного региона. Если страна приглашённого участника отличается от членов семьи, то он не сможет стать членом группы.

Запускать игры теперь можно даже в том случае, если её владелец сам во что-нибудь играет. Однако для этого должна быть свободная копия проекта, которая не запущена у другого члена семьи.

Пример членов семейной группы от Valve Фото: Steam

В Valve также рассказали о серьёзных ограничениях семейных групп. Так, если кого-то из участников семейной группы заблокируют за читерство в игре из совместной библиотеки, то владельца игры тоже забанят. Участники семейной группы могут покинуть её, однако вступить в новую семью пользователи смогут спустя год с момента вступления в предыдущую.

У новой семейной группы Steam пока нет точной даты релиза. В Valve предлагают протестировать функционал пользователям — для этого необходимо принять участие в тестировании бета-версии лаунчера в настройках интерфейса программы.