Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

The Last of Us, «Медведь» и «Наследники» — лауреаты премии Гильдии сценаристов США — 2024

The Last of Us, «Медведь» и «Наследники» — лауреаты премии Гильдии сценаристов США — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

14 апреля состоялась церемония вручения премии Гильдии сценаристов США, на которой были награждены лучшие фильмы 2023 года с точки зрения сценария. Главные награды в этот раз получили «Оставленные» (Лучший оригинальный сценарий) и комедия «Американское чтиво» (Лучший адаптированный сценарий).

Тем временем сверхпопулярное шоу The Last of Us удостоилось награды за лучший дебют, лучшим драматическим сериалом признали «Наследников», а лучшим документальным фильмом стал «Голубиный туннель».

Список лауреатов премии Гильдии сценаристов США — 2024

  • Лучший оригинальный сценарий – «Оставленные»
  • Лучший адаптированный сценарий – «Американское чтиво»
  • Лучший сценарий документального фильма – «Голубиный туннель»
  • Лучший сценарий нового сериала – The Last of Us
  • Лучший сценарий драматического сериала – «Наследники»
  • Лучший сценарий комедийного сериала – «Медведь»
  • Лучший сценарий мини-сериала – «Грызня»
  • Лучший сценарий телефильма или фильма для стриминговых сервисов – «Леди-викторина».

С полным списком победителей можно ознакомиться на официальном сайте Гильдии сценаристов США.

Материалы по теме
Победители «Оскара»-2024: «Оппенгеймер» забрал почти все главные награды
Live
Победители «Оскара»-2024: «Оппенгеймер» забрал почти все главные награды
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android