Во сколько выйдет второй сезон сериала «Папины дочки: Новые»

Уже 15 апреля состоится премьера второго сезона сериала «Папины дочки. Новогодние». Шоу продолжит историю семьи Васнецовых — события развернутся через несколько месяцев после финала первого, когда на улице растаял снег и наступила весна.

Шоу стартует сразу с трёх эпизодов — его премьера состоится в 19:30 по московскому времени на телеканале СТС и в российских онлайн-кинотеатрах. Всего во второй сезон войдёт 20 серий — они будут выходить с понедельника по четверг примерно в одно и то же время.

Во втором сезоне «Новых папиных дочек» к главной роли вернулись Филипп Бледный, Андрей Леонов и Нонна Гришаева (папа и мама), а также оставшиеся четыре «дочки» — Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Елизавета Арзамасова и Екатерина Старшова. Ожидается, что в сиквеле вернётся и Анастасия Сиваева в роли Даши.