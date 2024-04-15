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Компартия Китая профинансирует аниме по Genshin Impact и Honkai: Star Rail

Компартия Китая профинансирует аниме по Genshin Impact и Honkai: Star Rail
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Коммунистическая партия Китая объявила, что профинансирует производство аниме по сверхпопулярным играм Genshin Impact и Honkai: Star Rail. Разработчики проектов из студии miHoYo даже опубликовали фотографию из своей штаб-квартиры, на которой они стоят вместе с представителями Компартии.

Фото: Windvally / X (ранее Twitter)

Подобную инициативу была принята в рамках трёхлетнего плана по развитию Шанхая — правящая верхушка страны хочет превратить город в центр кинопроизводства. Отметим, что анонс аниме по Genshin Impact состоялся ещё в 2022 году, однако с тех пор никаких новых подробностей о проекте слышно не было.

Производством анимационного сериала занимается японская студия ufotable. Сроки и дата выхода обоих шоу пока не раскрываются.

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