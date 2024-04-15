Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовало закрытое тестирование стратегии Frostpunk 2

Стартовало закрытое тестирование стратегии Frostpunk 2
Аудио-версия:
Комментарии

15 апреля стартовало закрытое бета-тестирование Frostpunk 2 — продолжения стратегии с элементами выживания. В течение ближайшей недели, до 22-го числа, обладатели предзаказа расширенной версии игры смогут оценить режим Песочницы, ограниченный 300 неделями геймплея.

Ранняя версия доступна исключительно на английском и китайских языках. Полная версия игры получит поддержку русского языка.

Frostpunk 2 — продолжение популярной стратегии в жанре постапокалипсиса. Действие игры развернётся в начале альтернативного XX века, когда во всём мире произошло сильное похолодание. Геймерам предстоит построить город и уберечь его жителей, исследуя технологии и пытаясь угодить различным фракциям.

Релиз Frostpunk 2 состоится 25 июля на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра доступна и в России по цене в 1900 рублей.

Наши впечатления от превью:
Впечатления от беты Frostpunk 2: каким получился сиквел культовой стратегии?
Эксклюзив
Впечатления от беты Frostpunk 2: каким получился сиквел культовой стратегии?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android