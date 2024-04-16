Джесси Племонса позвали в «Падение империи» за несколько дней до съёмок его сцен

Несколько дней назад состоялась премьера ленты «Падение империи». Одну из самых заметных ролей в фильме сыграл Джесси Племонс. Как оказалось, актёра задействовали в картине всего за несколько дней до съёмок эпизода.

Изначально роль Племонса должен был исполнить другой актёр, однако он отказался от съёмок. В итоге Кирстен Данст, сыгравшая главную роль, предложила взять на роль своего супруга, Джесси Племонса.

По словам режиссёра Алекса Гарленда, он узнал об отказе актёра сняться в сцене где-то за неделю и сообщил всему касту, что нужно срочно найти замену.

Я стоял на улице, когда мне позвонили, и я подумал: «О, чёрт. Ну вот, теперь у нас проблемы». Я пошёл на репетицию и сказал: «Плохие новости, ребята, один отказался». И Кирстен сказала: «Что? Вам следует спросить Джесси». И я подумал о том, что это будет протрясающе.

Лента стартовала в России 11 апреля, а во всём мире — 12 числа.