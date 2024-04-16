Звезда «Ведьмака» Генри Кавилл впервые станет отцом

Английский актёр Генри Кавилл, звезда «Ведьмака», фильмов DC о Супермене и других боевиков, скоро впервые станет отцом. Об этом 40-летний артист рассказал на премьере фильма «Министерство неджентльменских дел» в Нью-Йорке, отметив, что он и его девушка Натали Вискузо очень рады этому событию.

Я очень рад этому. Мы с Натали в предвкушении этого события.

Ранее Генри Кавилл заявлял, что если когда-нибудь станет отцом, то это произойдёт в его молодости. В 2017 году актёр отметил, что хочет быть подтянутым родителем, который сможет бегать за своими детьми с таким же упорством, которое он демонстрировал в своём детстве.

Генри Кавилл начал встречаться с Натали Вискузо весной 2021 года. Девушка также работает в киноиндустрии: вице-президентом по телевидению Vertigo Entertainment.