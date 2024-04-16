Call of Duty: Warzone Mobile удалили из магазина RuStore

21 марта состоялся мировой релиз Call of Duty: Warzone Mobile — мобильной версии знаменитой королевской битвы. Российские геймеры могли запустить шутер, создав аккаунт другого региона в App Store или Google Play. Спустя неделю проект добрался и до российского магазина приложений RuStore.

Фото: RuStore

Однако недавно пользователи обратили внимание, что страница Call of Duty: Warzone Mobile пропала из каталога RuStore. С чем связана данная ситуация неизвестно. Напомним, разработчиком шутера в магазине числилась студия SingApp.

На старте в мобильной Call of Duty: Warzone доступны две карты: «Верданск» на 120 человек и «Остров возрождения» на 48 человек. Геймеры также могут сыграть матчи в локациях из других частей Call of Duty, включая Shipment, Scrapyard и Shoot House в различных режимах. Прогресс между Warzone Mobile, Warzone и Modern Warfare 3 общий.