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Стартовали съёмки фильма «Милосердие» Тимура Бекмамбетова с Крисом Праттом

Стартовали съёмки фильма «Милосердие» Тимура Бекмамбетова с Крисом Праттом
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Российский режиссёр Тимур Бекмамбетов объявил о старте съёмок фильма Mercy («Милосердие»). Об этом постановщик рассказал в своём телеграм-канале, опубликовав фотографии с первого съёмочного дня. Сколько именно продлится производство, неизвестно.

События «Милосердия» развернутся в ближайшем будущем, когда преступность, караемая смертной казнью, возросла. В фильме рассказывается о детективе, которого обвиняют в жестоком преступлении и заставляют доказать свою невиновность. Главные роли в ленте сыграют Крис Пратт («Стражи Галактики»), Ребекка Фергюсон («Дюна») и Кали Реис («Настоящий детектив»).

Премьера «Милосердия» состоится 15 августа 2025 года. Выйдет ли фильм в России официально, неизвестно.

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