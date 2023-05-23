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Триллер «Пропавшая без вести» Тимура Бекмамбетова возглавил топ Netflix всего за два дня

Триллер «Пропавшая без вести» Тимура Бекмамбетова возглавил топ Netflix всего за два дня
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В конце февраля состоялась премьера скринлайф-триллера «Пропавшая без вести», который спродюсировал российский постановщик Тимур Бекмамбетов. Картина собрала в кинотеатрах $ 48 млн при бюджете в $ 7 млн, а затем отправилась на стриминговые сервисы.

20 мая «Пропавшая без вести» добралась до Netflix и сразу же стала большим хитом в США. Фильм всего за два дня возглавил американский чарт, обогнав боевик «Мать» с Дженнифер Лопес. Точные цифры будут известны только завтра, однако результат действительно впечатляет уже сейчас.

Фото: Netflix

«Пропавшая без вести» — триллер со звездой «Эйфории» Сторм Рид. Лента рассказывает о 18-летней Джун, которая с помощью взлома почты и других аккаунтов собственной мамы пытается спасти её из рук афериста.

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