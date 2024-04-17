Fallout 4 помогла авторам «Мира Дикого Запада» в создании сериала

На прошлой неделе состоялась премьера первого сезона сериала «Фоллаут» — экранизации культовой серии видеоигр Fallout. Проект оказался сверхпопулярным, а также получил множество восторженных оценок от критиков и рядовых зрителей.

За шоу отвечают Джонатан Нолан и Лиза Джой — создатели научно-фантастического сериала «Мир Дикого Запада». Недавно они дали очередное интервью журналистам издания IGN. Во время разговора Нолан поделился интересным фактом: во время производства проекта для HBO он с супругой проводил время в Fallout 4, чтобы лучше понять игровые механики.

Во время работы над «Миром Дикого Запада» мы играли в Fallout 4. Мы будто вернулись назад, поскольку очень многое в том сериале было связано с играми и их механиками.

Четвёртый сезон «Мира Дикого Запада» вышел в июне 2022 года — он стал последним.