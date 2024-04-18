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В России стартовали показы драмы «Меч короля» с Мадсом Миккельсеном

В России стартовали показы драмы «Меч короля» с Мадсом Миккельсеном
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18 апреля в кинотеатрах России стартовали показы исторической драмы «Меч короля» с Мадсом Миккельсеном в главной роли. В ролике показали завязку сюжета и ряд жёстоких сцен.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинокомпания Пионер». Права на видео принадлежат Zentropa.

Согласно синопсису, король Дании отправляет своего лучшего рыцаря обуздать дикие земли. Однако за стенами высоких замков установлены свои законы. Местные князья не спешат подчиняться королевскому наместнику. Они сами решают, кто будет возделывать их земли, а кто упокоится в них навсегда.

Также в актёрский состав вошли Аманда Коллин, Симон Беннебьёрг, Мелина Хагберг, Кристин Куят Торп, Густав Линд, Мортен Хи Андерсен, Томас В. Габриэльссон, Якоб Ульрик Ломанн, Магнус Креппер и другие. Режиссёром выступил Николай Арсель.

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