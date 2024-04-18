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В России создали Ассоциацию развития киберспортивной инфраструктуры

В России создали Ассоциацию развития киберспортивной инфраструктуры
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Российская компания Langame основала в стране Ассоциацию развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ). Среди её участников будут представители франшиз, частных сетей, независимых клубов и других деятелей отрасли.

Среди основных задач АРКИ выделяются две: защита интересов отрасли компьютерных клубов и популяризация виртуального спорта. Организаторы АРКИ уже достигли предварительного соглашения с представителями крупных франшиз компьютерных клубов (Colizeum, True Gamers, CyberX), а также с независимыми сетями (EZ Katka и «F5 Центр киберспорта»).

Ко всему прочему участники ассоциации займутся подготовкой нормативной базы для признания компьютерных клубов и киберспортивных арен спортивными объектами либо организациями для занятия киберспортом.

По словам главы Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинникова, объединение участников рынка позволит снять барьеры и искать дополнительные возможности для развития. Также Овчинников заявил, что это логичный этап развития индустрии.

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