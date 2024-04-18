Чемпион The International Ярослав Miposhka Найдёнов повредил колено, играя в футбол

Капитан состава Team Spirit по Dota 2 и двукратный чемпион The International Ярослав Miposhka Найдёнов травмировал своё колено во время игры в футбол. Это произошло за несколько дней до старта турнира ESL One Birmingham 2024, на котором «спириты» будут бороться за призовой фонд в размере $ 1 млн.

По словам киберспортсмена, во время игры в футбол он «неудачно повернул ногу», из-за чего у него сместилась коленная чашечка:

Играл в футбол -> неудачно повернул ногой. В итоге сместилась коленная чашечка вроде. Когда уже почти сел в машину, чтобы ехать в травмпункт, [коленная чашечка] сама вставилась обратно (какой же был кайф). В итоге гипс всё равно наложили на 2 недели, так как осталось небольшое смещение, так что теперь, если захотите посмотреть на чела с костылями на арене, велком.

Турнир ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате с 22 по 28 апреля в Бирмингеме, Великобритания. В групповом этапе Team Spirit предстоит столкнуться с такими коллективами, как Gaimin Gladiators, Xtreme Gaming и OG.