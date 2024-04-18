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Представлены Nothing Ear 3 — первые в мире наушники с чат-ботом ChatGPT

Компания Nothing представила Ear 3 и Ear (a) — первые в мире модели наушников с чат-ботом ChatGPT. Ear 3 пришли на смену предыдущему поколению, а вторая версия позиционируется как более доступный вариант.

Видео доступно на YouTube-канале Nothing. Права на видео принадлежат Nothing.

Благодаря интеграции ChatGPT в устройствах появится голосовой помощник, который сможет переводить иностранную речь, давать советы, решать математические задачи и выполнять ряд других функций.

Автономность Nothing Ear 3 без кейса составит 8,5 часа, в то время как Ear (a) — 9,5 часов. Также в первой модели есть алгоритм усиления низких частот и технология Clear Voice, делающая звонки чище.

Продажи наушников стартуют уже 22 апреля в чёрной, белой и жёлтой расцветках. Стоимость Nothing Ear 3 составила € 129 (~ 13 тысяч рублей), а Ear (a) — € 99 (~ 10 тысяч рублей).