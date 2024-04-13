В России стартовали продажи геймерского планшета Lenovo Legion Y700 с экраном 144 Гц

На этой неделе в России стартовали продажи геймерского планшета Lenovo Legion Y700. Устройство работает на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1 и под управлением операционной системы Android 13 с оболочкой ZUI.

Гаджет оснащён 8,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Однако планшет получил достаточно небольшой по меркам планшетов аккумулятор с ёмкостью 6550 мА/ч и поддержкой быстрой зарядки мощностью до 45 Вт.

Что касается камер, то Legion Y700 имеет основной датчик на 13 Мп и фронтальный на 8 Мп. Ко всему прочему, в девайс встроены два динамика JBL с поддержкой технологии Dolby Atmos.

Стоимость Lenovo Legion Y700 2023 в конфигурации 12/256 ГБ начинается от 44,9 тыс. рублей, а в 16/512 ГБ — от 50,9 тыс. рублей.