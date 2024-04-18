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Вышел трейлер ленты «Я не киллер» со звездой «Кто угодно, кроме тебя» — премьера 16 мая

Вышел трейлер ленты «Я не киллер» со звездой «Кто угодно, кроме тебя» — премьера 16 мая
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Вышел дебютный трейлер комедийного боевика «Я не киллер» с Гленом Пауэллом — звездой «Кто угодно, кроме тебя». Премьера картины в кинотеатрах России состоится 16 мая.

Видео доступно на YouTube-канале Rotten Tomatoes Trailers. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет ленты основан на реальных событиях и рассказывает о техасском полицейском под прикрытием Гэри Джонсоне. Сотрудник выдавал себя за киллера и принимал заказы, а потом привлекал заказчиков к ответственности. Всё изменилось, когда к Джонсону обратилась женщина, решившая избавиться от своего жестокого сожителя: полицейский решил ей помочь.

Ко всему прочему, в каст вошли Адриа Архона, Ретта, Остин Амелио, Молли Бернард, Майк Маркофф, Ивэн Холцман, Моргана Шоу, Ричи Монтгомери, Джо-Энн Робинсон и другие. Режиссёром выступил Ричард Линклейтер («Перед полуночью»).

Премьера фильма в стриминговом сервисе Netflix состоится 7 июня.

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