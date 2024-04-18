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Стартовали съёмки 4-го сезона «Ведьмака» — сериал завершится на 5-ом сезоне

Стартовали съёмки 4-го сезона «Ведьмака» — сериал завершится на 5-ом сезоне
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18 апреля официально стартовали съёмки четвёртого сезона сериала «Ведьмак» от Netflix. Он станет для шоу поворотной точкой — главного героя Геральта из Ривии сыграет звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт, который заменит Генри Кавилла.

Представители Netflix также опубликовали видео с полным кастом актёров из продолжения, которые собрались на первую читку сценария. Пятый сезон шоу, который станет «Ведьмака», команда начнёт снимать параллельно вместе с четвёртым.

Впервые увидеть Хемсворт в образе ведьмака можно будет когда в Сети наверняка появятся фотографии с площадки. Ожидается, что премьера продолжения шоу состоится не раньше 2025 года. Точная дата пока не раскрывается.

Сериал «Ведьмак» доступен для просмотра в стриминговом сервисе Netflix.

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